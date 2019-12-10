7 فروق بين الإقامة المميزة ورخصة الإقامة.. تعرّف عليها

أوضح الحساب الرسمي لمركز الإقامة المميزة، أن هناك 7 فروق بين الإقامة المميزة ورخصة الإقامة.

وقال الحساب الرسمي للمركز إن الإقامة المميزة تختلف عن رخصة الإقامة في أنها لا ترتبط بصاحب العمل مع حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، كما أنه يمكن التقديم على الإقامة المميزة السنوية والدائمة.

وأضاف أنه يحق لمَن يحملون الإقامة المميزة امتلاك العقارات بأنواعها بأسمائهم الشخصية، مع أحقية امتلاك وسائل نقل خاص، والانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة المنورة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها بحرية.

ولفت إلى أن رخصة الإقامة ترتبط بصاحب العمل وتأشيرة السفر “خروج وعودة”؛ حيث تشترط موافقة صاحب العمل، وتجدد للشركات والمؤسسات سنوياً وللأفراد كل سنتين، ولا يحق فيها التملك إلا بعد الحصول على ترخيص وموافقة من وزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه يحق للحاصلين عليها تسجيل سيارتين فقط، ولا يحق لهم الانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة، كما يشترط موافقة صاحب العمل عند نقل الخدمة إلا في حالات محددة.