استهدف 60 قائدة ووكيلة.. تعليم ينبع ينظِّم لقاء حول الاختبارات الدولية والتحصيلية

نفَّذ مكتب تعليم شمال ينبع (بنات)، اليوم الثلاثاء، لقاء حول الاختبارات الدولية والتحصيلية بمقر الابتدائية السابعة بينبع البحر، مستهدفًا أكثر من 60 قائدة ووكيلة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ بهدف تشخيص الواقع ومراجعة نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية.

وأوضحت مديرة مكتب شمال ينبع نوف ناصر القحطاني، أن اللقاء تضمَّن ثلاث أوراق عمل، تناولت من خلالها مشرفات مكتب التعليم: مؤشرات ونواتج التعلم، تجويد الأداء لتحسين النتائج في الاختبارات الدولية، قراءة في نتائج الاختبارات التحصيلية، كما سلَّط الضوء على عددٍ من التجارب التربوية من الميدان؛ بشأن رفع نواتج التعلم.

وأكَّدت القحطاني، أن القائدة التربوية لا بد أن تكون صاحبة رؤية واضحة تقوم بمهام تأملية، ووضع خطة متكاملة تسهم في تحسُّن نواتج التعلم، مشيرة إلى أن الخطة لا بد أن تبدأ بتحديد النتائج المتوقعة، وتشخيص الواقع، وتحليل النتائج والتغذية الراجعة، وخطة التحسين والتطوير المهني، والتنفيذ والتقويم الختامي.