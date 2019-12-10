«الغذاء والدواء» و«الجمارك» توقعان اتفاقية للارتقاء بمستوى الخدمات

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اتفاقية مع نظيرتها للجمارك، اليوم الثلاثاء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الطرفين.

ومثّل «الغذاء والدواء» في توقيع الاتفاقية بمقر «الجمارك» في الرياض الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل «الجمارك» المحافظ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل قوائم المستوردين ومعايير الخطورة ومعلومات المخالفين والضبطيات، والتنسيق في وضع الآليات والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالفسح، وتبادل المعلومات الخاصة بقائمة الأدوية وتصنيفها بشكل دوري، إضافة إلى إجراءات التعامل مع المسافرين، الذين بحوزتهم عقاقير طبية بالمنافذ.

وتزوّد «الغذاء والدواء» «الجمارك» بدليل خاص بإجراءات الفسح الشخصي للتسهيل على المعاين الجمركي اتخاذ القرار حيالها لتقليل نسبة حاجة الإحالة إلى هيئة الغذاء والدواء، وبموجب الاتفاقية تلتزم «الغذاء والدواء» بالرد خلال ساعتين على «الجمارك» بخصوص البضائع المحالة إليها بغرض المعاينة أو الفسح المبني على المخاطر.