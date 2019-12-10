وزير المالية: لا رسوم أو ضرائب قبل دراسة آثارها من جميع الجوانب

أكَّد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك مزيد من الرسوم أو الضرائب؛ حتى تتم دراسة آثارها من جميع الجوانب، خلال السنوات المقبلة.
وقال الوزير الجدعان، خلال الجلسة الحوارية الأولى في ملتقى «ميزانية 2020م»، بعنوان «مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على الاقتصاد» المنعقد بالرياض: «حققنا نجاحات متميزة، ورغم ذلك لن نقف؛ فطموح قيادتنا عالٍ».
وأضاف، أن الحكومة تعمل بجهد كبير لتنفيذ المشاريع التنموية؛ بما يحقق المستهدفات، ودون المبالغة في الأسعار أو المساس بالحجم والجودة والنوعية، أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الجدعان «بدأنا نجنى ثمار عمل دؤوب قامت به الحكومة على مدى الثلاث سنوات الماضية»، مشيرًا إلى أن الحكومة لمست مشاركة القطاع الخاص خلال 2019 في تنفيذ العديد من المشاريع وتشغيلها، مما وفَّر على الميزانية العامة الإنفاق على هذه المشاريع.
يُذكر أنه بدأت اليوم في الرياض، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظمه وزارة المالية؛ بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.
شارك في الجلسة الأولى كلٌ من: وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، وأمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ.
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