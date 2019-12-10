قياس: نتائج «كفايات» المعلمين والمعلمات في 2 يناير

أعلن المركز الوطني للقياس (قياس، أنه سيتم إعلان نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بعد 23 يومًا.
وذكر الحساب الرسمي بـ«قياس»، على موقع التواصل تويتر، أنه ستُعلن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات يوم الخميس الموافق 7 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 2 يناير 2020م، متمنية التوفيق للجميع.
يُذكر أن اختبار كفايات المعلمين، يقيس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير، التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.
ويتم استخدام نتائج الاختبار في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم، وتعد هذه الاختبارات مقياسًا لمعايير القبول للمعلمين في المملكة، وهي تنقسم إلى قسمين وهما: اختبار عام، واختبار تخصص.
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