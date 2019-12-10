«عاجل» تنشر تفاصيل جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية بجازان

بدأ اليوم الثلاثاء فتح باب التنافس أمام مزارعي البن بمحافظة الداير بمنطقة جازان، للفوز بجائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز لـ«مزرعة البن النموذجية»، والتي تبلغ قيمتها 200 ألف ريال.

وكشفت مصادر لـ«عاجل» عن أن معايير الجائزة وعناصر التقييم لتحديد الفائز، تضمنت عدة بنود هي المظهر العام للمزرعة، والري والتسميد والمكافحة، والجودة في العناية بالشجرة، والابتكار والإبداع في التقنيات، والاستمرارية.

وأضافت المصادر أنه تم وضع 4 شروط يجب تحقيقها للدخول في المنافسة.

وقال المصادر الشرط الأول نص على ألا يقل عدد أشجار البن المثمرة عن 100 شجرة، 50% منها يتجاوز عمرها خمس سنوات.

كما نص الشرط الثاني على أن تكون المزرعة ضمن النطاق الاداري لمنطقة جازان، وفي مواطن الاستزراع وفق المعايير العلمية

Advertisements

وتضمن الشرط الثالث ألا يكون في ملكية المزارع المتقدم أي أشجار غير مرغوبة، رابعًا: «لا يحق للفائز بالمركز الأول التقدم خلال ثلاث سنوات مقبلة».

ووفق للمصادر ركزت أن المعايير على أصالة المزرعة؛ حيث اشترطت أن يكون 50% من أشجار البن في المزرعة عمرها يفوق الـ5 سنوات، وعمدت معايير الجائزة إلى تشجيع زراعة البن، بوضع عنصر من التقييم على وجود خطة للتوسع في زراعة البن.

ودعت أمانة الجائزة، المزارعين، للتسجيل في موعد أقصاه 1 جمادى الأولى 1441 هـ، عبر الرابط بالضغط هنا.

وكان نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، أعلن جائزة مالية قدرها 200 ألف ريال، لأفضل مزرعة بن في الداير، تشجيعًا لزراعة البن في المحافظة التي تقع شرق منطقة جازان، على هامش زيارته التفقدية لمزارعي البن ومهرجان البن السادس العام المنصرم.