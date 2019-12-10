القيادة تهنِّئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس بوركينا فاسو، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يُذكر أن بوركينا فاسو وعاصمتها واجادوجو، استقلت عام 1960م، ويبلغ عدد سكانها نحو 13 مليون نسمة، وتبلغ مساحتها 274 ألف كيلومتر مربع، وتقع في غرب إفريقيا، وتحيطها دول: مالي من الشمال، والنيجر من الشرق، وبنين من الجنوب الشرقي، وتوجو وغانا من الجنوب، وساحل العاج من الجنوب الغربي.