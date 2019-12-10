بـ 3000 ريال وتدريب على العمل .. «هدف» يدعم 3072 خريجا ومبتعثا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الثلاثاء، أن عدد المستفيدين من برنامج تدريب خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين على رأس العمل (تمهير) الذين يدعمهم الصندوق، بلغ 3072 مستفيدًا خلال الربع الثالث من 2019، منهم 538 متدربًا و2534 متدربة.

ودعا (هدف) في بيان له، الخريجين والخريجات، إلى الاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج (تمهير)، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

وأشار (هدف) إلى المتدربين والمتدربات يحصلون على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج (تمهير) أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون سبق له العمل أو منقطع عن العمل لآخر 6 أشهر، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط

يذكر أن برنامج (تمهير) يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج ما بين 3 و6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.