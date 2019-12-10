أمين منطقة الرياض يتفقَّد مشاريع تصريف السيول شمال المدينة

تفقَّد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، سير أعمال معالجة تجمعات المياه بطريق أبي بكر، شمال طريق الملك سلمان في مدينة الرياض.
واطلع الأمين ميدانيًا على مشاريع تصريف السيول وتخفيض المياه السطحية الجاري تنفيذها من قبل الأمانة والهيئة الملكية لمدينة الرياض شمال المدينة، التي أسهمت في تسهيل حركة السير المرورية خلال ساعات الذروة.
واستعرض وكيل الأمين المساعد للمشاريع المهندس سويلم السويلم أمام الأمير فيصل، الحلول المؤقتة والدائمة لمواجهة تجمعات المياه، وفق خطة زمنية مجدولة لإنجاز تنفيذ المشاريع القائمة، والمزمع الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة لتكتمل كل الأعمال في تلك المنطقة.
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