بالصور.. مصادرة 38 كرتونًا لمواد غذائية مجهولة بـ«عزيزية» جدة

صادرت فرق المراقبة بقسم صحة البيئة والأسواق بنطاق بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، 38 كرتونًا لمواد غذائية مجهولة المصدر، ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية في نطاقها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد سراج شافعي، أنه تم رصد مستودع غير نظامي للمواد الغذائية بحي العزيزية داخل أحد المباني السكنية، وعلى إثر ذلك تم الوقوف على الموقع وتم تطبيق النظام بحق المستودع وإغلاقه.

وأكد شافعي، أن الحملات مستمرة على المنشآت التي لها أي علاقة بالصحة العامة، والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت، وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.