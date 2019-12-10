«العدل» تدعو المتقدمين لوظائفها لإجراء اختبارات السمات الشخصية

دعت وزارة العدل، 6763 متقدمًا ومتقدمة لوظائفها على مسابقتين معلنتين، إلى إجراء اختبارات السمات الشخصية المقرر عقدها، يوم الأربعاء الموافق الـ14 من ربيع الآخر 1441هـ.

وأرسلت «العدل» رسائل نصية لـ5826 متقدمًا ومتقدمة على مسابقتها المعلنة بالمرتبة السادسة بتاريخ 3 رمضان 1440 هـ، و937 آخرين على المسابقة المعلنة بالمرتبة الثامنة في الـ13 من ربيع الأول 1441هـ، لوظائف (باحث شرعي وباحث قانوني) بجميع مناطق المملكة، تضمنت مكان وتاريخ الاختبار.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن دعوة المقبولين من المتسابقين على وظائف المرتبة السادسة لإجراء الاختبارات المحددة، تمت بحسب ترتيب المتقدمين والمتقدمات في اختبار القدرة المعرفية نزولًا من درجة 100، وحسب عدد الوظائف المتاحة في كل تخصص ومنطقة.

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كما أبلغت الوزارة كل متقدم ومتقدمة برسائل مماثلة بوقت بدء الاختبار.

وطلبت وزارة العدل من المتقدمين والمتقدمات ممن وصلتهم هذه الرسائل الدخول على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت ، وطباعة بطاقة دخول الاختبار التي تتضمن تفصيلًا كاملًا لمقر الاختبار ورقم المجموعة والوقت لكل متسابق ومتسابقة والتعليمات والمستندات المطلوب إحضارها.

ونوهت الوزارة بأن المتقدمات على وظيفة (مطور برامج أول) بالمرتبة الثامنة سيتم تحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات لهن في وقت لاحق، وإشعارهن بذلك عبر الرسائل النصية ومن خلال الموقع الرسمي للوزارة.