«أمن الطرق» لسائقي الرياض والشرقية: هدئوا السرعة.. الأمطار غزيرة

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا لقادة المركبات بالرياض والمنطقة الشرقية، بالحيطة والحذر؛ بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقتان.

ذكر الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع التواصل تويتر: «تنبيه: يرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا لما تشهده بعض الطرق من أمطار متوسطة إلى غزيرة».

وتابع أمن الطرق: «تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية.. يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا لما تشهده بعض الطرق بالمنطقة من أمطار متوسطة إلى غزيرة.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

يذكر أن المنطقة الشرقية والرياض تشهدان منذ صباح اليوم حالة ماطرة؛ حيث أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الشرقية والرياض.

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في السياق ذاته، قال المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «إن هناك سحبًا رعدية على المنطقة الشرقية تهطل منها أمطار متفاوتة على أنحاء متفرقة منها، ومتوقع أن تزداد فرص الأمطار بمشيئة الله خلال الساعات المقبلة».

من جانبه، قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة الممطرة بدأت، صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث تعيش العاصمة الرياض ومنطقتا الرياض والشرقية أجواء ضبابية شتوية بامتياز افتقدناها منذ سنين.

وأضاف الحصيني أن هناك سحبًا ممطرة على جنوب العاصمة الرياض وعلى أجزاء من الشرقية ودول الخليج.