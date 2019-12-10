حساب المواطن: بدء إيداع الدعم لمستفيدي دفعة ديسمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، بدء إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ25 (شهر ديسمبر 2019م) في حسابات المستفيدين.

وأوضح البرنامج- عبر حسابه الرسمي على تويتر- أنه بدأ قبل قليل (الساعة 12 صباح الثلاثاء) إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه سيستمر إيداع الدعم للمستفيدين حتى نهاية اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020.

جاء ذلك، بعد إقرار مجلس الوزراء، في جلسة استثنائية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1441/ 1442هـ؛ حيث بلغت النفقات 1.02 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة العجز المقدر 187 مليار ريال.