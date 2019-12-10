السعودية اليوم / فرع هيئة الهلال الأحمر بحائل يقيم دورة لمنسوبي إمارة المنطقة



حائل 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل ممثلاً بإدارة التدريب اليوم دورة تدريبية في "برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية" لمنسوبي إمارة منطقة حائل بمقر الهيئة .

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل المكلف محمد حمد الطيار أن الدورة التي استهدفت 24 موظفاً من إمارة المنطقة تهدف الى تدريب منسوبي الإمارة على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة والطرق الصحيحة لإسعافها بالشكل السليم في حال وقوع أي حادث لا سمح الله داخل مرافق الأمارة بالإضافة إلى كيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) وأخذ المعلومات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية للموقع.

وأشار الطيار أن الهيئة تسعى من خلال إقامة الدورات التدريبية إلى تأهيل المتدربين ورفع الكفاءة لديهم في مجال تقديم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع مختلف الحالات التي تستدعي التدخل الإسعافية .

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13:43ت م

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