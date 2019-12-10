السعودية اليوم / سفارة المملكة بجيبوتي تشرف على إطلاق أولى محطات توزيع لحوم الهدي والأضاحي



جيبوتي 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

أشرف القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي إسحاق بن إبراهيم العريني، على اطلاق أولى محطات توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية

وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية، والذي بلغ 7000 ذبيحة من لحوم الهدي لموسم حج 1440 معبأة في كراتين .

// انتهى //

13:37ت م

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جيبوتي 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسأشرف القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي إسحاق بن إبراهيم العريني، على اطلاق أولى محطات توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية لمستحقيها في جمهورية جيبوتي، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن الجيبوتية، منى عثمان آدن .وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية، والذي بلغ 7000 ذبيحة من لحوم الهدي لموسم حج 1440 معبأة في كراتين .// انتهى //13:37ت م0106

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