السعودية اليوم / تجديد اعتماد برنامج تقويم الأسنان في مستشفى الملك فهد بجدة



جدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

جددت الهيئة

ويأتي هذا الاعتماد ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها المستشفى على جميع المجالات و في مجال التعليم و التدريب على وجه الخصوص، حيث يستقبل متوسط 300 مراجع يومياً لـ 40 عيادة متخصصة و مجهزة بأحدث وحدات الأسنان والأجهزة الطبية المتطورة، كتقويم وإصلاح الأسنان، وعلاج الجذور وعصب الأسنان، والاستعاضة السنية، و أمراض الفم و علاج اللثة ، و طب أسنان الأطفال ، و صحة الفم و الأسنان، و غيرها من التخصصات .

// انتهى //

13:35ت م

0105



جدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسجددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتماد برنامج تقويم الأسنان في مستشفى الملك فهد بجدة كبرنامج تدريبي مشترك لمدة أربع سنوات.ويأتي هذا الاعتماد ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها المستشفى على جميع المجالات و في مجال التعليم و التدريب على وجه الخصوص، حيث يستقبل متوسط 300 مراجع يومياً لـ 40 عيادة متخصصة و مجهزة بأحدث وحدات الأسنان والأجهزة الطبية المتطورة، كتقويم وإصلاح الأسنان، وعلاج الجذور وعصب الأسنان، والاستعاضة السنية، و أمراض الفم و علاج اللثة ، و طب أسنان الأطفال ، و صحة الفم و الأسنان، و غيرها من التخصصات .// انتهى //13:35ت م0105

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