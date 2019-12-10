السعودية اليوم / سمو أمير نجران يقلد المنديل الكشفي لأول فريق نسائي للكشافة بالمنطقة



نجران 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المنديل الكشفي لأول فريق نسائي للكشافة بالمنطقة، الذي انطلق من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بحضور مديرها العام سعيد بن أحمد آل جبار.

وأكد سموه أهمية عمل الكشافة الذي يجمع بين العمل التطوعي والإنساني والتنظيمي، وبأهمية الحركة الكشفية النسائية التي لا تقل أهمية عن الشبابية، مبديًا إعجابه وفخره بتأسيس هذا الفريق من فتيات الوطن وسواعده.

وتسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء تقريرًا عن برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مرحلته الخامسة، والذي يستهدف تدريب جميع فئات المجتمع، الموظفين وغيرهم، في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تم إلحاق 754 متدربًا ومتدربة في البرنامج بالمنطقة، خلال مراحله الخمس.

من جهته، قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة نجران على دعمه وتشجيعه لخدمة العمل الكشفي بين المتدربين والمتدربات, مشيراً إلى أهداف تأسيس الفريق النسائي في تعزيز وتنمية ثقافة التعاون في المجتمع.

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13:32ت م

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