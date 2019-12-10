السعودية اليوم / "تقني القصيم" يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد



بريدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التدريبية بمنطقة القصيم أمس، العديد من الأنشطة والفعاليات لمنسوبيها ومتدربيها في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك في جميع المنشآت التدريبية.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أنه تم تفعيل البرامج والأنشطة والمحاضرات والندوات والمعارض المتنوعة الساعية للتوعية بأهمية النزاهة، وعدم التسامح مع الفساد بجميع صوره، والواجبات الوطنية المناطة بالجميع، وأساليب الكشف عن الفساد والمفسدين، وحماية المال العام ومقدرات الوطن من الهدر والعبث، وتعزيز دور النزاهة في تنمية المجتمع .

// انتهى //

13:07ت م

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