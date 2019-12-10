شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة نائب رئيس الإمارات، رئيسالوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة في الدورة الأربعين للمجلس.

Advertisements وتستضيف العاصمة السعودية اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين. وسيعقد قادة دول مجلس التعاون سيعقدون اجتماعهم برئاسة الملك سلمان، وسيبحثون عدداً من المواضيع المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

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