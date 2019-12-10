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إزالة تعديات على 20 ألف متر أراضي حكومية بجدة

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أزالت أمانة جدة ممثلة ببلدية بريمان الفرعية أمس، تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في نطاق حي بريمان الشعبي.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أن الفرق الرقابية رصدت مساحات كبيرة من الأراضي تم الاستيلاء عليها من قبل معتدين أقاموا عليها إحداثيات مختلفة تضمنت إنشاء حظائر وشبوك مخالفة.

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