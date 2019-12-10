شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 20 ألف متر أراضي حكومية بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أن الفرق الرقابية رصدت مساحات كبيرة من الأراضي تم الاستيلاء عليها من قبل معتدين أقاموا عليها إحداثيات مختلفة تضمنت إنشاء حظائر وشبوك مخالفة.
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