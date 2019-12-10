شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول قادة الخليج إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

فقد وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.