شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول قادة الخليج إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل
فقد وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.
وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء وصول قادة الخليج إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.