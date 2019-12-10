شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار هطول الأمطار على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

يستمر هطول الأمطار على المنطقة الشرقية وبعض مناطق المملكة. وتفاوتت بين أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات ومدن المنطقة الشرقية، وشملت مدن الدمام والظهران، ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة.

وتداول رواد وسائل التواصل مقاطع فيديو تظهر هطول الأمطار وتشكل سيول خفيفة في بعض المناطق، في حساباتهم وتحت وسم عن المطر.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على منطقتي (الشرقية والرياض. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة).

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.