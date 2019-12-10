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الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر

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2019-12-10

الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

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ويشارك رئيس وزراء قطر في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لدول .

 

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