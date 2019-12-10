شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-10 الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر متابعات الخليج 365 - الرياض استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض. Advertisements ويشارك رئيس وزراء قطر في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.