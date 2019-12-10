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2019-12-10 الملك سلمان يستقبل نائب رئيس الوزراء العماني متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء العماني، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، الذي يشارك في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي. شارك الخبر







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