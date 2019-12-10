2019-12-10

بالإنفوجرافيك.. تعرف على أهم الفعاليات بمختلف مناطق المملكة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت قناة فعاليات والتي تعد إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنفوجرافيك، أوضحت من خلاله أهم الفعاليات في مختلف مناطق المملكة اليوم الثلاثاء.

ومن أبرز الفعاليات اليوم الأحد معرض عرب نت 2019 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ومعرض السيارات السعودي الدولي بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

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وكذلك تشهد المملكة اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود برعاية وزارة الصحة بفندق إنتركونتينينتال، وكذلك انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لعالم التجارة الإلكترونية والمدن الذكية بفندق الفيصلية.

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