- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم أمانة #جدة تزيل 20 ألف متر تعديات بحي بريمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة #جدة تزيل 20 ألف متر تعديات بحي بريمان
تم الاستيلاء عليها من قِبل معتدين
متابعات الخليج 365 - واس
أزالت أمانة جدة ممثلة ببلدية بريمان الفرعية أمس، تعديات على مساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في نطاق حي بريمان الشعبي.
وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني، أن الفرق الرقابية رصدت مساحات كبيرة من الأراضي تم الاستيلاء عليها من قبل معتدين أقاموا عليها إحداثيات مختلفة تضمنت إنشاء حظائر وشبوك مخالفة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة #جدة تزيل 20 ألف متر تعديات بحي بريمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.