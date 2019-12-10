وزير النقل: 400 مليار لبناء بنية تحتية حديثة خلال السنوات الماضية

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر أنه تم استثمار أكثر من 400 مليار ريال لبناء بنية تحتية حديثة خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأضاف الجاسر خلال ملتقى ميزانية 2020 في الرياض، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيوي وممكن للعديد من القطاعات، وتم فيه استثمارات ضخمة على مدار العقود الماضية.

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وكان وزير المالية محمد الجدعان قد أعلن بالأمس أن إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية قدره ( 1,020) مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).

وأفاد الجدعان أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف وزير المالية أن ميزانية 2020م ستواصل التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد”.

وأشار إلى نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8 %، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4 %، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 %، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4 %، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 % .

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