شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران: دولتنا قهرت التحديات بميزانية ترليونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نجران)

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باسم أهالي المنطقة، وباسمه، عظيم الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2020.

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وقال: إننا نهنئ الوطن والشعب الأبي، بأننا نعيش في ظل قيادة جليلة مجيدة، ترعى شؤون حياتنا، وتُرخص في سبيل راحتنا الغالي والنفيس، فأقرت ميزانية ترليونية، قهرت كل التحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية.

وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن الميزانية تعكس بجلاء ما تتجه إليه القيادة الحكيمة، في تنمية الإنسان أولاً، في صحته وتعليمه، لتتحقق عبره تنمية شاملة مستدامة، تواكب ما رسمته رؤية المملكة 2030، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين في كلمته، بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف، بكل الموارد والطاقات التي يأتي في مقدمتها المواطن السعودي.

ونوّه بالسياسات القوية والمتينة، التي أرسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين التي ترتكز على الوضوح والشفافية، وتنطلق من الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهي ما تجلّت في كلمة خادم الحرمين الشريفين، وتصريح ولي العهد.