أمير الجوف: ميزانية 2020 حملت مشاريع ضخمة تدفع بمواصلة النمو الاقتصادي

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، مؤكداً أنها حملت الخير الوفير للمملكة وشعبها بإيرادات قُدرت بمبلغ (833) مليار ريال، وبمصروفات معتمدة بمبلغ تريليون وعشرين مليار ريال، ما يؤكد متانة اقتصاد المملكة ولله الحمد.
وقال أمير منطقة الجوف إن ميزانية العام الجديد حملت في طياتها مشاريع ضخمة تساعد على مواصلة النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهم في تحسين المعيشة للمواطنين والمواطنات، كما أنها حملت العديد من البرامج الهادفة وفق خطط وأهداف رؤية 2030م.
وأشاد بالاهتمام البالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين بالمواطنين وحرصه، بتقدم أفضل الخدمات الصحية والتعليم لهم، وذلك يتضح جلياً من خلال توجيهه للجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، وتخصيص نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد على قطاعي الصحة والتعليم.
ونوه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بتصريح ولي العهد، الذي يقود رؤية المملكة 2030، وتأكيد أن الرؤية تسير بخطى ثابتة، ما انعكس إيجابياً على نمو العديد من القطاعات.
وشدّد أمير منطقة الجوف على ضرورة اهتمام جميع الجهات ذات العلاقة في المنطقة بمتابعة المشاريع وإنجازها بما يتوافق مع المواصفات والمقاييس المعمول بها، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر، ويلبي احتياجات وطموحات أبناء المنطقة.
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