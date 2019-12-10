هيئة السياحة تدعو المستثمرين في قطاع الإيواء إلى سرعة التسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جميع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالسعودية إلى سرعة التسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي، منوهة إلى أن آخر موعد للتسجيل في المنصة الالكترونية سيكون مع نهاية الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر 2019.

وقد حددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مهلة 90 يوما لقيام المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي في جميع مناطق بالسعودية بالتسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي وإتمام عملية الربط الالكتروني.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس عبدالكريم العومي، أنه في حال انتهاء الفترة الموضحة للتسجيل سيطبق النظام وفق اللوائح التنفيذية في حق الجهات المخالفة التي لم تقم بالتسجيل وإتمام الربط الالكتروني في المنصة خلال تلك الفترة.

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وأكد العومي أن اكتمال الربط الالكتروني لمنشآت القطاع السياحي سيساعد في متابعة الحركة السياحية. وتساهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع، من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية حول الحركة السياحية في السعودية، إلى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.

وقد أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في وقت سابق، الأهمية الكبرى التي تمثلها المنصة الوطنية الالكترونية للرصد السياحي، وتتيح معلومات متكاملة تسهم في تقديم معلومات للمستثمرين في القطاع السياحي، وتساعدهم في بناء حملاتهم التسويقية، حيث ستعمل الهيئة فيما بعد على استغلال المعلومات والبيانات التي أدخلت بالمنصة الالكترونية لتطوير القطاع السياحي، والارتقاء بتجربة السائح والتأكد من توفر جميع الخدمات السياحية بشكل تنافسي، للارتقاء بالسعودية لتصبح إحدى الوجهات السياحية المميزة عالميا.

وتراقب المنصة الوطنية للرصد السياحي أداء جميع الأنشطة السياحية، بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية، الأمر الذي يجعل هذه المنصة مركزا معتمدا للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في السعودية، والهادفة لتوفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة.

وفور تدشين المنصة سعت الهيئة إلى التعريف بها من خلال عقد سلسلة من الورش في عدد من مناطق بالسعودية، وشارك في هذه الورش مزودو خدمات التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية، حيث تلقت الهيئة طلبات التأهيل والحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الالكتروني عبر المنصة.