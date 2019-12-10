تصريح مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمناسبة صدور ميزانية السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ثمنت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بقطاع التعليم في ميزانية الدولة التي أعلنت مساء أمس الاثنين، مشيرة بهذا الصدد إلى استمرارية دعم التعليم باعتباره المحرك الأساسي للاستثمار في الإنسان السعودي، وصناعة تجربة تعليمية فريدة.

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وقالت الدكتورة العيسى بمناسبة صدور ميزانية 2020، "إن الإنفاق السنوي على قطاع التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص في المملكة، يواكب التطلعات المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي، واستحواذ التعليم على الحصة الأكبر في ميزانية 2020 هو رسالة واضحة لإيمان القيادة الرشيدة بأهميته، ومسؤولية القائمين عليه بتذليل كل التحديات لتمكينهم من القيام برسالتهم التعليمية".

وأضافت مديرة جامعة الأميرة نورة أن تخصيص 193 مليارا من الإنفاق الحكومي من ميزانية 2020 لقطاع التعليم والتنمية البشرية، وهو ما يمثل 19% من إجمالي المصروفات الحكومية، سيساهم بلا شك في تطوير وتنمية قطاع التعليم ورفع كفاءة مخرجات الجامعات وتحسين تنافسيتها في مؤشرات جودة التعليم، وسيشكل نقلة نوعية في تحقيق التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية 2030.

وعلقت الدكتورة العيسى بالقول إن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، كونها أكبر جامعة نسائية في العالم، تحظى بدعم الدولة من خلال منح المرأة فرصا تعليمية نوعية تنعكس على أدائها وتمكينها في مسيرة التنمية السعودية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الحكيمة في منح الفرصة الكاملة للمرأة لتكون شريكا فاعلا ومؤثرا في الحراك الوطني بفكر وعلم ومعرفة ويقين أن المرأة المتعلمة القيادية باتت تمثل مرتكزا أساسيا في التنمية والازدهار والرفاه الاجتماعي.