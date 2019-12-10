، "المقبل": ميزانية التنمية الشاملة جاءت لتحقق رؤية المملكة 2030 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: أكدت الأرقام أن خطط الدولة تسير وفق ما هو مرسوم لها

رفع المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، رئيس الاتحاد الدولي للطرق، التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي النبيل على ما تَضَمّنته الميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم أمس الأول، من عطاء وفير لخير ومستقبل المملكة في كل المجالات العسكرية والتعليمية والصحية والنقل والاتصالات والخدمات البلدية والتنموية.

وقال المهندس "المقبل": لقد جاءت ميزانية التنمية الشاملة لتُحقق رؤية المملكة 2030 من خلال إقرار العديد من المشروعات التي تعزز بناء الوطن وتنميته ورفاهية المواطن.

وأضاف: أكدت أرقام الميزانية أن خطط ومشروعات وبرامج الدولة -رعاها الله- تسير وفق ما هو مرسوم لها في الرؤية الطموحة التي يقودها بهمة عالية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، وبدأت نتائجها تظهر للجميع.

وتابع المهندس "المقبل": لقد كان التوجيه الملكي من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للوزراء والمسؤولين بأهمية تنفيذ ما تَضَمّنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية؛ دليلًا واضحًا على عزم القيادة الرشيدة تنمية الوطن بما يحقق رفاهية واستقرار المواطن.

واختتم المهندس "المقبل" تصريحه سائلًا الله العلي القدير أن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.عبدالله بن عبدالرحمن المقبل الاتحاد الدولي للطرق ميزانية 2020 خادم الحرمين الشريفين ولي العهد