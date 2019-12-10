، في عفيف.. استئصال 12 ورمًا ليفيًّا من رحم سيدة ،

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تمكّن فريق طبي في مستشفى عفيف، خلال عملية دقيقة، من استئصال 12 ورمًا ليفيًّا من رحم مريضة؛ كانت تعاني كِبَر حجم بطنها، ونزيفًا مستمرًا من رحمها.
وتَوصل الأطباء المعالجون، إلى أن وجود الأورام الليفية، أدى إلى تأخر المريضة في الإنجاب لمدة سبع سنوات؛ حيث كانت تحتاج إلى إزالتها؛ ليتسنى لها إجراء عملية حقن مجهري لاحقًا.
وبعد تشخيص حالتها، وإجراء الفحوصات الدقيقة اللازمة؛ رأى الفريق الطبي ضرورة إجراء عملية لاستئصال جميع الأورام الليفية بأحجامها المختلفة، وقد نجحت العملية بدون حدوث أي مضاعفات.
وسُمح للمريضة بمغادرة المستشفى بعد أن استقر وضعها الصحي، وتماثلت للشفاء.عفيف مستشفى عفيف العام استئصال ورم
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 12:48 PM
عانت من كِبَر بطنها والنزيف وعدم القدرة على الإنجاب
تمكّن فريق طبي في مستشفى عفيف، خلال عملية دقيقة، من استئصال 12 ورمًا ليفيًّا من رحم مريضة؛ كانت تعاني كِبَر حجم بطنها، ونزيفًا مستمرًا من رحمها.
وتَوصل الأطباء المعالجون، إلى أن وجود الأورام الليفية، أدى إلى تأخر المريضة في الإنجاب لمدة سبع سنوات؛ حيث كانت تحتاج إلى إزالتها؛ ليتسنى لها إجراء عملية حقن مجهري لاحقًا.
وبعد تشخيص حالتها، وإجراء الفحوصات الدقيقة اللازمة؛ رأى الفريق الطبي ضرورة إجراء عملية لاستئصال جميع الأورام الليفية بأحجامها المختلفة، وقد نجحت العملية بدون حدوث أي مضاعفات.
وسُمح للمريضة بمغادرة المستشفى بعد أن استقر وضعها الصحي، وتماثلت للشفاء.
، في عفيف.. استئصال 12 ورمًا ليفيًّا من رحم سيدة ،
المصدر : الخليج 365
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