، "حساب المواطن" يُودع دفعة ديسمبر .. 2.6 مليار ريال للمستفيدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - 60.8 مليار ريال إجمالي الدفعات منها 416 مليون ريال تعويضات

أودع اليوم برنامج حساب المواطن 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84 %؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال؛ منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة؛ ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالاً للأسرة الواحدة، البالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 59 %، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزاً عددهن 809 آلاف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% البالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحاً أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حساب المواطن دفعة ديسمبر