، قرعة أبطال آسيا: سهلة للهلال.. صعبة للنصر.. والأهلي في الملحق ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي سُحبت اليوم في كوالالمبور، فريق الهلال (بطل النسخة الماضية) في المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه فِرَق: شباب الأهلي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي- الرفاع البحريني- خراسان الإيراني- السيلية القطري).
فيما وقع فريق النصر في المجموعة الرابعة، وضمت إلى جانبه فِرَق: السد القطري، سابهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي- بونيودكور الأوزبكي- الزوراء العراقي).
فيما وقع فريق التعاون بالمجموعة الثالثة، وضمت إلى جانبه فِرَق: الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني.
هذا وسيقع الأهلي لاحقًا، في حالة تأهله لدور المجموعات، في المجموعة الأولى التي تضم فِرَق: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من ملحق (الفيصلي الأردني- الكويت الكويتي- الاستقلال الإيراني- الريان القطري).قرعة دوري أبطال آسيا فريق الهلال
قرعة أبطال آسيا: سهلة للهلال.. صعبة للنصر.. والأهلي في الملحقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-10
أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي سُحبت اليوم في كوالالمبور، فريق الهلال (بطل النسخة الماضية) في المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه فِرَق: شباب الأهلي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي- الرفاع البحريني- خراسان الإيراني- السيلية القطري).
فيما وقع فريق النصر في المجموعة الرابعة، وضمت إلى جانبه فِرَق: السد القطري، سابهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي- بونيودكور الأوزبكي- الزوراء العراقي).
فيما وقع فريق التعاون بالمجموعة الثالثة، وضمت إلى جانبه فِرَق: الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني.
هذا وسيقع الأهلي لاحقًا، في حالة تأهله لدور المجموعات، في المجموعة الأولى التي تضم فِرَق: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من ملحق (الفيصلي الأردني- الكويت الكويتي- الاستقلال الإيراني- الريان القطري).
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
12:45 PM
أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي سُحبت اليوم في كوالالمبور، فريق الهلال (بطل النسخة الماضية) في المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه فِرَق: شباب الأهلي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي- الرفاع البحريني- خراسان الإيراني- السيلية القطري).
فيما وقع فريق النصر في المجموعة الرابعة، وضمت إلى جانبه فِرَق: السد القطري، سابهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي- بونيودكور الأوزبكي- الزوراء العراقي).
فيما وقع فريق التعاون بالمجموعة الثالثة، وضمت إلى جانبه فِرَق: الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني.
هذا وسيقع الأهلي لاحقًا، في حالة تأهله لدور المجموعات، في المجموعة الأولى التي تضم فِرَق: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من ملحق (الفيصلي الأردني- الكويت الكويتي- الاستقلال الإيراني- الريان القطري).
، قرعة أبطال آسيا: سهلة للهلال.. صعبة للنصر.. والأهلي في الملحق ،
المصدر : الخليج 365
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