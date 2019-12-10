، قرعة أبطال آسيا: سهلة للهلال.. صعبة للنصر.. والأهلي في الملحق ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي سُحبت اليوم في كوالالمبور، فريق الهلال (بطل النسخة الماضية) في المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه فِرَق: شباب الأهلي الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، المتأهل من ملحق (تشيناي الهندي- الرفاع البحريني- خراسان الإيراني- السيلية القطري).

فيما وقع فريق النصر في المجموعة الرابعة، وضمت إلى جانبه فِرَق: السد القطري، سابهان الإيراني، المتأهل من ملحق (العين الإماراتي- بونيودكور الأوزبكي- الزوراء العراقي).

فيما وقع فريق التعاون بالمجموعة الثالثة، وضمت إلى جانبه فِرَق: الشارقة الإماراتي، الدحيل القطري، بيروزي الإيراني.

هذا وسيقع الأهلي لاحقًا، في حالة تأهله لدور المجموعات، في المجموعة الأولى التي تضم فِرَق: الوحدة الإماراتي، الشرطة العراقي، المتأهل من ملحق (الفيصلي الأردني- الكويت الكويتي- الاستقلال الإيراني- الريان القطري).قرعة دوري أبطال آسيا فريق الهلال