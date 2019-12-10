شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على محافظات ومدن المنطقة الشرقية، شملت مدن الدمام والظهران، ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة.

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