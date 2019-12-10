شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" يدعم 3072 متدربًا من خلال "تمهير" والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المستفيدين من برنامج تدريب خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين على رأس العمل (تمهير)، الذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 3072 مستفيداً خلال الربع الثالث من عام 2019، منهم 538 متدرباً 2534 متدربة.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الخريجين والخريجات إلى الاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج "تمهير"، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

ويحصل المتدربين والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون سبق له العمل أو منقطع عن العمل لآخر 6 أشهر، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط:taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ، حيث تتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.