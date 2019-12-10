شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى: تخصيص 35% من الميزانية للصحة والتعليم يؤكد الاهتمام بالمجالات الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

-أرقام الميزانية يؤكد سلام النهج فى الثلاث سنوات الماضية

- تنوع مصادر الدخل والاستخدام الأمثل للموارد وتمكين القطاع الخاص إجراءات تدعم الإصلاحات الاقتصادية

- نثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية

اليوم - الرياض

نوه مجلس الشورى بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن ميزانية العام القادم 1441 / 1442 هـ الموافق ( 2020 ميلادي) والتي يبلغ حجم الإنفاق المعتمد فيها تريليون وعشرين مليار ريال

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ونوه بتخصيص حوالي 167 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية ، و بما تم تخصيصه من مبالغ لقطاع التعليم تقدر بحوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد مما يؤكد اهتمام الدولة بهذه المجالات الحيوية والتي تمس المواطن بشكل مباشر

وقال المجلس: أرقام الميزانية تؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه المملكة في تنفيذ الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية مما أثر بشكل إيجابي على الأداء المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن تنويع مصادر الدخل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية، إجراءات تصب في مصلحة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى صياغة مستقبل مشرق لبلادنا وفقاً لرؤية المملكة 2030.

يشيد بما ركزت عليه الميزانية من أبواب تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز البرامج الصحية والاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان

كما ثمن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م .