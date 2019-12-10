ترامب: تربطنا علاقات وطيدة بالمملكة.. ومرتكب حادث بينساكولا لا يمثل السعوديين

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمواقف المملكة في أعقاب حادثة إطلاق النار من قِبل محمد سعيد الشمراني، في قاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا.

وقال ترامب، في كلمة أمام الصحفيين بالبيت الأبيض: “تربطنا علاقات دبلوماسية وطيدة مع المملكة، والملك سلمان غضب بشدة من هذا العمل الوحشي، والشعب السعودي غاضب كذلك للغاية.

وأضاف ترامب، أن هذا الشخص الذي نفذ الهجوم في فلوريدا لا يمثل بأي حال من الأحوال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي.

وأضاف: “سيشارك الملك في رعاية العائلات والأحباء الذين تأثروا بالحادث، وأعتقد أنهم سيساعدون العائلات بشكل كبير وكريم للغاية”.

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وتابع الرئيس الأمريكي: “تحدثت مع ولي العهد يوم الأحد الماضي، وتعهدنا بالعمل سويًا على التحقيق في الحادث”.

وكان جود ديري، المتحدث باسم البيت الأبيض قال في بيان: إن ولي العهد أكد التزام المملكة بالعمل مع الولايات المتحدة؛ لمنع وقوع حادث مثل إطلاق النار في بينساكولا مرة أخرى”.

وقال بروس ريدل، المسؤول السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والذي ألف كتابًا عام 2017 عن العلاقات السعودية الأمريكية “إنه منذ ثلاثينيات القرن الماضي تربط المملكة والولايات المتحدة علاقات وثيقة، وفي أعقاب حادثة بينساكولا كان الرئيس ترامب بمثابة المتحدث باسم المملكة”.

ووافق روبرت جوردان، السفير الأمريكي السابق لدى المملكة على ذلك، بقوله: “جاء رد ترامب في حديثه عن تعازي الملك سلمان والتعبير عن مدى الحزن الذي كان عليه الشعب السعودي فوريًا”.

بدوره أكد آرون ديفيد ميلر، عضو في مؤسسة كارنيغي أن هذا الحادث لن يؤثر في العلاقات السعودية الأمريكية.