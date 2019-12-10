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بالفيديو.. أمطار غزيرة على #الرياض
مصحوبة برياح نشطة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تشهد الرياض من الساعات الأولى من صباح اليوم حالة من التقلبات الجوية تتمثل في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاط للرياح السطحية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على منطقتي (الشرقية والرياض. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة).
كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.
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