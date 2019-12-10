وزير المالية: المملكة لديها ثالث أكبر احتياطيات نقدية أجنبية في العالم

2019-12-10

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

رفض وزير المالية محمد الجدعان، المزاعم بأن المملكة لديها أي صعوبات مالية، قائلاً إنها في وضع مالي أفضل من العديد من الدول الأخرى، وهي تمتلك حاليًا ثالث أكبر احتياطيات نقدية أجنبية في العالم.

في نوفمبر، قال الرئيس السابق لـ CIA، ديفيد بتريوس، إنه يعتقد أن المال ينفد تدريجيًا من المملكة، من جهة أخرى، كان معهد التمويل الدولي قدر في تقرير له في يونيو، أن المملكة لديها أصول تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، مع ما يقرب من ربع ممتلكاتها في الخارج، ويقدر معهد صندوق الثروة السيادية الرقم بنحو 320 مليار دولار.

وفي حديثه إلى هادلي غامبل، مذيعة قناة الـ CNBC، في الرياض بعد إعلان الميزانية يوم الاثنين، صرح وزير المالية عندما سُئل عن التصورات الأخيرة الخاصة باحتياطات المملكة قائلًا إنها غير صحيحة.

وأضاف أن المملكة تمتلك حاليًا ثالث أكبر احتياطيات نقدية أجنبية في العالم، مضيفًا: لدينا أموال كثيرة، والكثير من الأصول تحت تصرف البلد.

وتابع: على عكس الكثير من الدول الأخرى، لدينا أيضا احتياطيات حكومية وودائع لدى البنك المركزي لا تملكها أي حكومات أخرى، مضيفًا أن هدف البلاد هو بناء الاحتياطيات حيث تتحكم في نفقاتها.

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ميزانية 2020:

وتحدث وزير المالية عن ميزانية 2020 قائلًا إن المملكة تركز على محاولة تحقيق الاستقرار بين إيراداتها والسوق، كما أن ميزانية العام الجديد تعمل على تحقيق برامج رؤية 2030، مع تطوير البنية التحتية.

وتابع: نحن نحاول زيادة إيراداتنا غير النفطية، والمملكة نجحت بالفعل في تنويع اقتصادها وإيراداتها في آخر 4 سنوات، مضيفًا: مثلت الإيرادات غير النفطية هذا العام 31% من إجمالي الإيرادات، بينما كانت تمثل 10% فقط قبل ذلك، مؤكدًا على أن المملكة تتبع نهجًا حذرًا في تقديرات عائدات النفط لعام 2020.

وأشار الجدعان إلى أن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره 1020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).

الميزانية وتداول أرامكو:

ولفتت قناة CNBC إلى أن الإعلان عن الميزانية جاء قبل واحدة من أكبر الأحداث الاقتصادية المنتظرة في تاريخ المملكة، حيث ستبدأ أسهم شركة النفط الوطنية أرامكو في التداول في البورصة المحلية، يوم الأربعاء، فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بسعر 25.6 مليار دولار.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال في عام 2017، إن نصف عائدات إدراج أرامكو يمكن أن يعمل داخل البلاد عن طريق صندوق الاستثمار العام، الذي يعمل على تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، كجزء من رؤية 2030.

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