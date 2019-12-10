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وزير الصناعة: تحفيز القطاع الخاص لدعم الاستثمار المحلي والعالمي
خلال ملتقى ميزانية 2020 بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المهندس بدر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه يتم العمل على خلق محفزات كفيلة لتحفيز القطاع الخاص لدعم الاستثمار المحلي والعالمي.
وأضاف خلال ملتقى ميزانية 2020 أن الهدف في الوزارة إصلاح الوضع الحالي للمحافظة على مكتسبات المملكة في القطع الصناعي والتعليمي، وخلق محفزات كفيلة بتحفيز القطاع الخاص للاستثمار سواء القطاع الخاص المحلي أو العالمي.
يشار إلى أن وزير المالية أكد أمس الاثنين، أن ميزانية 2020 التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره 1020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).
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