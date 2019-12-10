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فيديو.. الجدعان: هدف ميزانية 2020 رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
خلال فعاليات ملتقى ميزانية 2020
متابعات الخليج 365 - الرياض
انطلقت صباح اليوم، فعاليات ملتقى ميزانية 2020، بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان خلال الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان “مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي”، أن الهدف من ميزانية 2020 هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف وزير المالية “حققنا خلال عام 2019 نجاحات متميزة ولن نقف على ذلك”.
وتابع وزير المالية محمد الجدعان خلال ملتقى ميزانية 2020 “نتطلع إلى المزيد من التمكين للقطاع الخاص”.
وكان وزير المالية قد أكد بالأمس، أن ميزانية 2020 التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية.
وأشار الجدعان إلى أن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره 1020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).
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