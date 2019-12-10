شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.