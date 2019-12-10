شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: اقتصاد متين للمضي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020.

وأكد وزير العدل أن أرقام ميزانية 2020 تعكس متانة اقتصاد المملكة، وتبرز أهمية وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت من رؤية المملكة 2030، والتي حملت معها تطلعات المواطن السعودي في نماء وازدهار هذا الوطن المعطاء، الذي شهد خلال الأعوام الماضية تقدماً متصاعداً ونقلات نوعية أحدثت آثاراً إيجابية كبيرة في شتى المجالات.

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وقال: إن المستهدفات التنموية للميزانية ستعود بالخير والنفع على الوطن والمواطنين، والاستقرار المالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والمضي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي انتهجتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

ولفت النظر إلى أن وزارة العدل مستمرة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية ومبادراتها التطويرية والتميز المؤسسي لمواكبة التطور والتقدم الشمولي للمملكة، مؤكداً أن المرفق العدلي حقق خلال الأعوام الماضية العديد من المنجزات التي أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء وتجويد ومأسسة العمل القضائي والتوثيقي.

ودعا الدكتور الصمعاني في ختام حديثه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.