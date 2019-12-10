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ناشد مواطن نقلَ طفلته من المستشفى العسكري بخميس مشيط إلى أحد المستشفيات المتخصصة، بعد أن أمضت 6 أشهر منذ ولادتها في العناية المركزة بسبب ضيق في عظام الصدر، والتي أدت لضغط على الرئة؛ وبالتالي ضعف في التنفس أجبرتها على التنفس الصناعي منذ ولادتها.
وأوضح شنيف حسن، والد الطفلة "سمو" لـ"الخليج 365"، أن رضاعتها عن طريق الأنف وعلاجها ممكن في مستشفى متخصص؛ ولكن اعتذار المستشفى التخصصي عن استقبال حالتها وعدم وجود سرير في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض حالت دون علاجها، لم نجد تحسنًا في حالتها بالجنوب.
وقال الوالد: منذ ولادة "سمو" قبل 6 أشهر، وهي حبيسة العناية المركزة بالمستشفى العسكري في خميس مشيط؛ بسبب ضيق في عظام الصدر التي سببت لها ضيقًا في التنفس، ألزمتها التنفس الصناعي باستمرار، وأصبحت رضاعتها عن طريق الأنف.
وأضاف: بعد مناشدات لجهات عليا، أحيلت للهيئة الطبية بعسير، التي أوصت بتحويلها لمستشفى متخصص؛ ولكن لم يتم ذلك حتى الآن، بعد اعتذار التخصصي قبول الحالة، وعدم وجود كرسي بالمستشفى الجامعي رغم إمكانية علاج حالتها فيه.
وناشد الأب المسؤولين قبولها في مستشفى الملك خالد الجامعي؛ كونه مرتبطًا بالحد الجنوبي وليس لديه وقت لزيارة المستشفيات.
"الخليج 365" تحتفظ بتقاريرها الطبية وأرقام الإحالات.
العناية المركزة المستشفى العسكري بخميس مشيط
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 11:49 AM
تُعاني ضيقًا بعظام الصدر وضغطًا على الرئة وضعفًا في التنفس ورضاعتها من الأنف"سمو" تُلازم العناية المركزة بعسير منذ ولادتها.. ووالدها ينشد نقلها لمستشفى متخصص
ناشد مواطن نقلَ طفلته من المستشفى العسكري بخميس مشيط إلى أحد المستشفيات المتخصصة، بعد أن أمضت 6 أشهر منذ ولادتها في العناية المركزة بسبب ضيق في عظام الصدر، والتي أدت لضغط على الرئة؛ وبالتالي ضعف في التنفس أجبرتها على التنفس الصناعي منذ ولادتها.
وأوضح شنيف حسن، والد الطفلة "سمو" لـ"الخليج 365"، أن رضاعتها عن طريق الأنف وعلاجها ممكن في مستشفى متخصص؛ ولكن اعتذار المستشفى التخصصي عن استقبال حالتها وعدم وجود سرير في مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض حالت دون علاجها، لم نجد تحسنًا في حالتها بالجنوب.
وقال الوالد: منذ ولادة "سمو" قبل 6 أشهر، وهي حبيسة العناية المركزة بالمستشفى العسكري في خميس مشيط؛ بسبب ضيق في عظام الصدر التي سببت لها ضيقًا في التنفس، ألزمتها التنفس الصناعي باستمرار، وأصبحت رضاعتها عن طريق الأنف.
وأضاف: بعد مناشدات لجهات عليا، أحيلت للهيئة الطبية بعسير، التي أوصت بتحويلها لمستشفى متخصص؛ ولكن لم يتم ذلك حتى الآن، بعد اعتذار التخصصي قبول الحالة، وعدم وجود كرسي بالمستشفى الجامعي رغم إمكانية علاج حالتها فيه.
وناشد الأب المسؤولين قبولها في مستشفى الملك خالد الجامعي؛ كونه مرتبطًا بالحد الجنوبي وليس لديه وقت لزيارة المستشفيات.
"الخليج 365" تحتفظ بتقاريرها الطبية وأرقام الإحالات.
، "سمو" تُلازم العناية المركزة بعسير منذ ولادتها.. ووالدها ينشد نقلها لمستشفى متخصص ،
المصدر : الخليج 365
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