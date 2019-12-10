، شاهد من مكة.. ضبط 15 طنًا من الأغذية الفاسدة و80 مخالفًا للإقامة والعمل ،

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أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة- بـ80 عاملًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وصادرت أكثر من 15 طن خضروات ولحوم وفواكه ودجاج مجهولة المصدر.
وتفصيلًا.. استمرارًا للحملات الأمنية والوقائية التي تنفّذها شرطة العاصمة المقدسة مع الجهات الحكومية على حي النكاسة والمناطق المجاورة له؛ تم تنفيذ حملة مساء أمس الاثنين مع بلدية المسفلة على سوق الخالدية العشوائي.
شارك في الحملة عدد من دوريات الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ومندوبين من إدارة المجاهدين، ومندوب من الدوريات الأمنية والمرور، ومندوبين من بلدية المسفلة الفرعية.
وأسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر، تزيد على ١٥ طنًّا، وسُلمت لمندوب الأمانة.
كما تم القبض على 80 شخصًا من الباعة المخالفين ومخالفي نظام الإقامة والعمل، وجرى إعداد محاضر لهم، وإرسالهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
الجهات الأمنية أمانة العاصمة المقدسة الأغذية الفاسدة
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 11:36 AM
في حملة أمنية مشتركة مع الأمانة على سوق عشوائي.. مَحاضر وتسليم وإيواءشاهد من مكة.. ضبط 15 طنًا من الأغذية الفاسدة و80 مخالفًا للإقامة والعمل
أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة- بـ80 عاملًا مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وصادرت أكثر من 15 طن خضروات ولحوم وفواكه ودجاج مجهولة المصدر.
وتفصيلًا.. استمرارًا للحملات الأمنية والوقائية التي تنفّذها شرطة العاصمة المقدسة مع الجهات الحكومية على حي النكاسة والمناطق المجاورة له؛ تم تنفيذ حملة مساء أمس الاثنين مع بلدية المسفلة على سوق الخالدية العشوائي.
شارك في الحملة عدد من دوريات الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ومندوبين من إدارة المجاهدين، ومندوب من الدوريات الأمنية والمرور، ومندوبين من بلدية المسفلة الفرعية.
وأسفرت الحملة عن مصادرة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر، تزيد على ١٥ طنًّا، وسُلمت لمندوب الأمانة.
كما تم القبض على 80 شخصًا من الباعة المخالفين ومخالفي نظام الإقامة والعمل، وجرى إعداد محاضر لهم، وإرسالهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
، شاهد من مكة.. ضبط 15 طنًا من الأغذية الفاسدة و80 مخالفًا للإقامة والعمل ،
المصدر : الخليج 365
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