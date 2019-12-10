شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يعلن الحرب على الفساد والمفسدين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شدّد أمير منطقة الرياض سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أنه لا مجال لمفسد ولا للفساد على أرض المملكة وأن من زلت به القدم سيكون هناك من يقًومه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

جاء ذلك خلال المنتدى السنوي الثامن الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهه ” أمس الإثنين تحت عنوان ” التوجهات الإستراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ” ، إذ أكد سموه على مجابهة الفساد في كافة أشكاله ومواقعه مهما اختلفت المناصب .

كما أكد رئيس نزاهة “مازن بن ابراهيم الكهموس ” على أهمية محاربة الفساد الذي لا سبيل لتجفيف منابعه والتغلب عليه إلا بالتعاون الدولي .

الجدير بالذكر مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في المنتدي الذي ناقش آليات مكافحة الفساد ودور القيادات الإدارية والإعلام ووسائل الإتصال الحديثة وكافة السبل لتطهير المملكة من الفساد والمفسدين .

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