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رئيس الوزراء القطري يمثل قطر في القمة الخليجية

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الرياض - علي القحطاني - يمثل رئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة قطر في القمة الخليجية في الدورة الـ 40 التي ستعقد اليوم في الرياض.

ووصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض أمس ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع المجلس الوزاري.

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