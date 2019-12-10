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شكرا لمتابعة خبر عن جمعية القلب الأمريكية تُكرم «مواطنا» بعد إنقاذه طفلا توقف قلبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - شهدت جمعية القلب الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكريم مواطنًا سعوديًا ساهم في إنقاذ طفل توقف قلبه وتنفسه.
وتفصيلآ، ساهم المواطن سالم الشيباني في إنقاذ حياة ” طفل ” سقط في حوض سباحة؛ أثناء تنزهه برفقة عائلته.
كما قدم له ” المواطن ” عملية الانعاش القلبي الرئوي؛ مما ساهم في إنقاذ حياته.
وعن تكريمه، قدمت جمعية القلب الأمريكية شهادة المنقذ البطل لـ ” الشيباني ” ، في الملتقى الذي عقد في التاسع من ديسمبر ٢٠١٩ في دبي
تجدر الإشارة إلى أن ” الشيباني ” هو السعودي والعربي الوحيد الذي تم تكريمه من قبل جمعية القلب الأمريكية كمنقذ لهذا العام.
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